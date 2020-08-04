İstanbul'da bayram sonrası ilk iş günü: Toplu taşıma araçları kalabalık günlerine geri döndü

4 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmişti. Bir süredir boş kalan trafik ve toplu ulaşım araçları, tatilin bitmesiyle birlikte eski kalabalık günlerine döndü. Altunizade metro ve metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşandığı gözlendi. Bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının çok kalabalık olduğunu ve koronavirüs salgını nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

"VİRÜS YOKMUŞ GİBİ"

İşe gitmek için otobüs, metro ve metrobüs kullandığını ifade eden Dursun Katar, "Çok kalabalık. Sultanbeyli'den otobüse, oradan metroya bindim, metrobüse aktarma yapacağım. Çok kalabalıktı. Eskisi gibi, virüs yok gibi şu anda" şeklinde konuştu.