Bursa'da dehşet: Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

İddiaya göre, boşandığı ve uzun süredir takip ettiği eski eşi Fulya Nilgün K.'yi (23), erkek arkadaşı Cesur B. (37) ile aracın içinde gören Kemal A., elindeki balta ile saldırdı. Aracın camlarını kırarak, Cesur B.'yi darbeden Kemal A., daha sonra eski eşine doğru yöneldi. Bu sırada devriye gezen 2 polis memuru ve 1 bekçi, olaya hemen müdahale ederek, kadını Kemal A.'nın elinden kurtardı.