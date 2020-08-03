Gaziantep’te motosiklete iki kişi ve bir koyun bindiler!

Motosiklete kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen kafadarlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerlediler.

GÖZDEN KAYBOLDU

Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler daha sonra gözden kayboldu.