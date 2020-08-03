03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gaziantep’te motosiklete iki kişi ve bir koyun bindiler!

’te iki arkadaş aldıkları kurbanlığı motosiklette taşıdı. Kurban Bayramının son günü aldıkları kurbanlığı motosiklette aralarına alarak kesime götüren iki kafadar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Gaziantep’te motosiklete iki kişi ve bir koyun bindiler!

Motosiklete kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen kafadarlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerlediler.

Gaziantep’te motosiklete iki kişi ve bir koyun bindiler! GAZİANTEP'TE MOTOSİKLETE İKİ KİŞİ VE BİR KOYUN BİNDİLER!

GÖZDEN KAYBOLDU

Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler daha sonra gözden kayboldu.

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