03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: KKTC'de ikinci dalga endişesi! 2 kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Kuzey Türk Cumhuriyeti’nde () 2 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 28’e yükseldi. Öte yandan ’de bugün 2 bin 581 kişiye yapılan Covid-19 testi ile 5 yeni vaka daha tespit edilirken, toplam vaka sayısı bin 155’e ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: KKTC'de ikinci dalga endişesi! 2 kişinin testi pozitif çıktı

KKTC'de korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi devam ediyor. KKTC'de bugün bin 532 kişiye Covid-19 testi yapılması ile 2 yeni vaka daha tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 28'e yükseldi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, vatandaşlara mecbur olmadıkları müddetçe yurt dışına çıkmamaları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafına geçmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Pilli, mecburi olarak yurt dışına gidilmesi veya GKRY'ye geçilmesi halinde ise mutlaka maske kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Covid-19 ile mücadele daha önce yakalanan başarıda en önemli noktanın kurallara uymak olduğunu hatırlatan Bakan Pilli, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan GKRY'de bugün 2 bin 581 kişiye yapılan Covid-19 testi ile 5 yeni vaka daha tespit edilirken, toplam vaka sayısı bin 155'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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