Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan Mesut Karakaya olay yerine geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mesut Karakaya, gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren Mesut Karakaya, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.