03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

'da, 13 yaşındaki A.K.'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. A.K. yaralanırken, 66 yaşındaki babaannesi Durkadın Karakaya hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 14 EE 304 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

Kazada, traktördeki Durkadın Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, torunu A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

Yaralanan A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durkadın Karakaya'nın cansız bedeni ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Çocuk sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan Mesut Karakaya olay yerine geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mesut Karakaya, gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren Mesut Karakaya, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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