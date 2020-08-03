Yürek yakan haber! 1 yaşındaki Alpay kurtarılamadı

EVE GELEN BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürürken, Alpay bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf ise Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi. Yangın sırasında baba Hasan Mutlu'nun çalıştığı, anne İmran Mutlu'nun ise bilinmeyen bir nedenle evde olmadığı öğrenildi. Yangını duyarak evine gelen Hasan Mutlu, minik Alpay'ın öldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Baba Mutlu'yu yakınları teselli etmeye çalıştı.