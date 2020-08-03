Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu

Öğle saatlerinde çocukların duvarda örümceği gördüğünü belirten Demir, "Araştırma yaptığımda bunun halk arasında 'Sarı Ömer' diye adlandırıldığını duydum. Acayip bir çene yapısı var, yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda. Biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu" dedi.