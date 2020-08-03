Gaziantep'te teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu
Nizip ilçesinde dün akşam Kale Mahallesi'nde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriyeli kuzenler 26 yaşındaki Musa Alav ve 19 yaşındaki Yusuf Alhamo boğularak hayatlarını kaybetti.
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Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Ancak 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu. Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.