03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gaziantep'te teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu

Nizip ilçesinde dün akşam Kale Mahallesi'nde serinlemek için 'ne giren Suriyeli kuzenler 26 yaşındaki ve 19 yaşındaki boğularak hayatlarını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Gaziantep'te teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu

Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Ancak 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu. Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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