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Son dakika: Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberine göre 'ın Afşin ilçesinde düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk öldü

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katıldı.

Düğünde rastgele açılan ateşte kurşunlardan biri Sidar Fırat'ın vücuduna isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fırat'ın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Küçük Sidar'ın cenazesi Kaşanlı Mahallesindeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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