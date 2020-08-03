Son dakika: Ankara-Konya kara yolunda feci kaza: 5 ölü

5 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Hakkari'de 6 kişinin öldüğü kazadan sonra bir kötü haber daha geldi. Trafik canavarı yine can aldı.

Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı civarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.