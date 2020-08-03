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Son dakika: Ankara-Konya kara yolunda feci kaza: 5 ölü

Son dakika haberine göre… Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'nda yabancı plakalı otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Ankara-Konya kara yolunda feci kaza: 5 ölü

5 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Hakkari'de 6 kişinin öldüğü kazadan sonra bir kötü haber daha geldi. Trafik canavarı yine can aldı.

Son dakika: Ankara-Konya kara yolunda feci kaza: 5 ölü SON DAKİKA: ANKARA-KONYA KARA YOLUNDA FECİ KAZA: 5 ÖLÜ

Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı civarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

İlk bilgilere göre gurbetçi ailenin içinde bulunduğu değerlendirilen yabancı plakalı otomobil Kulu mevkisinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

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