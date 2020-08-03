Son dakika: Ankara-Konya kara yolunda feci kaza: 5 ölü
Son dakika haberine göre… Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'nda yabancı plakalı otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.
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5 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Hakkari'de 6 kişinin öldüğü kazadan sonra bir kötü haber daha geldi. Trafik canavarı yine can aldı.
Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı civarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
İlk bilgilere göre gurbetçi ailenin içinde bulunduğu değerlendirilen yabancı plakalı otomobil Kulu mevkisinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.