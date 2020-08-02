02 Ağustos 2020, Pazar
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Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

'nun ve kesiminde, tatilinden dönen sürücüler, yönünde akıcı trafik oluşturuyor. İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.

Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşlar, dönüşe geçti.

Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yoğunluk başladı! Tatilciler dönüş yoluna geçti

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

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