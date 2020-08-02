Hatay'da iki ailenin kavgasında kan aktı!
Son dakika haberine göre; Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Hatay'ın Altınözü ilçesinde kan aktı. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
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Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.