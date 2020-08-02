02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da iki ailenin kavgasında kan aktı!

Hatay'da iki ailenin kavgasında kan aktı!

Son dakika haberine göre; Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 'ın Altınözü ilçesinde kan aktı. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020
ABONE OL
Hatay'da iki ailenin kavgasında kan aktı!

Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA