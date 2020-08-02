Son dakika: Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentinin Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 masum çocuğun öldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.