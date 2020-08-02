02 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Son dakika haberi... Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü / hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin ’ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Son dakika: Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentinin Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 masum çocuğun öldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

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