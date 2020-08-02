Vatandaşlar mesire alanlara akın etti! Atlı polislerden koronavirüs denetimi

Yozgat Çamlık Milli Parkı mesire alanında ilk defa görev alan atlı polisler, vatandaşlarca da yoğun ilgiyle karşılandı. Ekipler, bayram tatilini fırsat bilip mesire alanlarına gelen vatandaşları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Mesire alanlarındaki denetimlere İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de katıldı.