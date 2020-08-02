02 Ağustos 2020, Pazar
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Karadeniz'de çıkan korkutan hortum anbean böyle görüntülendi

'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişe yarattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Karadeniz'de çıkan korkutan hortum anbean böyle görüntülendi

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Çayeli ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.

Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu.

Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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