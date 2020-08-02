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Karadeniz'de hortum paniği! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
Rize'de sağanağın ardından, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişe yarattı.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Çayeli ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.