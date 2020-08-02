Son dakika: Aydın'daki korkutan yangın kontrol altına alındı

Aydın Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı'nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının Yatağan'a ilerlediği bildirilmişti. Son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı.

Yangına havadan 2 uçak, 7 helikopter, karadan ise 42 arazöz 10 tanker (su ikmal aracı) 2 dozer ve 230 personel ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bölgelerden yangını söndürmesi için personel takviyesi yapıldı. Orman yangınını söndürmek için hummalı çalışma devam ederken alevler Yatağan'a doğru ilerlemeye devam ediyordu.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu dev yangın kontrol altına alındı.