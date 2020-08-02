TEDAŞ'tan o borçlara yapılandırma! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Borçlu abonelerin, 2021 Eylül sonuna kadar TEDAŞ'a iletilmek üzere, bölgelerinde hizmet veren elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ'a yazılı başvurmaları halinde borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılabiliyor.