İstanbul’da asırlardır 7 tepeli şehir olarak anılıyor. Şiirlere, filmlere kitaplara konu olmuştur. Peki ama şehre adını veren İstanbul’un 7 tepesi neresi? İstanbul’a neden “7 tepe İstanbul” deniliyor? İstanbul neden 7 tepe? İşte 7 tepe İstanbul’un sırrı ve İstanbul’un 7 tepesi…

Kurulduğu günden bu yana hep tarih sahnesinde başrolde oldu. Hep adından söz ettirdi. Yüzyıllardan bu yana da hep 7 tepeli şehir olarak anıldı. Peki ama neden 7 tepe? Rivayete göre Roma İmparatorluğu Ay Güneş ve 5 gezegen gerçeğinden yola çıkarak şehri 7 tepenin üzerine inşa etti. Peki bu 7 tepe hangisi? Kime soracak olsanız Çamlıca Tepesi, Aydos Tepesi örnek olarak verilebilir… Ama Osmanlı'nın o dönemki coğrafi koşulları da göz önüne alındığında ne Çamlıca ne de Aydos 7 tepeden biri değildi.