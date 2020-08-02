CHP'li belediye bayramda susuz bıraktı! Denizden su taşıyorlar

İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Kiraz'ın ve Ödemiş'in merkez mahallelerinde su kesintileri halkı isyan ettirdi. Yıllardır süren su sorunu yaşadıklarını ve denizden su taşımak zorunda kaldıklarını belirten mahalleli, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine defalarca ilettiklerini ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını kaydetti.





DENİZDEN SU TAŞIYORLAR

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi sakinleri, suyun, aktıktan birkaç saat sonra tekrar kesildiğini dile getirerek, bu duruma tepki gösterdi. Su temin etmek için denizden su taşıdıklarını kaydeden Didem Alphan, "Her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Ben bayram tatili için geliyorum ancak su bulacağız diye cebelleşiyoruz. Su kesilecek diye kovalar dolduruyoruz. Bazen o kadar su sorunu yaşıyoruz ki denizden su alıp taşımak zorunda kalıyoruz. İnsanları bu kadar zor durumda bırakmanın bir anlamı yok. Böyle güzel bir tatil bölgesinde 21'inci yüzyılda böyle bir sorun olması gerçekten eksi bir puan. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve altyapının yapılması lazım. Türkiye gibi bir ülkede bu çağ dışı bir durum" dedi. Ödemiş ve Kiraz'da Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren başlayan ve önceden haber dahi verilmeyen su kesintisi yüzünden ilçe halkı perişan oldu. İZSU'nun hiçbir önlem almadan ve ilçe halkını uyarmadan böyle bir uygulamaya gitmesi tepkilere yol açtı. Kiraz'ın AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın talimat vermesiyle, tankerlerle vatandaşların su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.

Kirazlı kadınlar evlerine bidonlarla su taşıyor.





KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

Başkan Özçınar, "Kiraz'ın hemen hemen çoğu mahallerinde ciddi anlamda su sıkıntısı yaşanıyor. Kiraz Belediyesi olarak Kovid-19'la mücadele edilmesi, hijyenin en üst seviyede sağlanması gerekirken, böyle bir ortamda maalesef vatandaşlarımız susuzlukla mücadele ediyor. Büyükşehir'in sorumluluk alanı olduğu için ya da farklı parti olduğu için değil, bizim sorumluluk alanımız olmuş olsa samimi söylüyorum, biz hemen vatandaşımızın sorununa çare bulmak isterdik. Evde bir gün su akmadığı zaman çekilen çileyi hepimiz biliyoruz ama gelin görün ki, bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tek bir adım atmazken bizler tankerlerle tüm köylere su yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve hala da devam ediyoruz. Allah bu zulmü bu vatandaşlara gösterenlere gereken dersi verecektir" dedi.

Yaz günlerini Dikili'de geçiren vatandaşlar, musluklardan akan suların bir anda kesilip yeniden gelmesine isyan ediyor.





'SÖYLENSEYDİ TEDBİR ALIRDIK'

Ödemiş'in Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehane işletmecisi Emin Korkmaz bardaklarımızı yıkayacak su bulamadık. Daha önceden su kesintisi olacak diye söylen seydi bizler de esnaflar olarak gerekli tedbiri alırdık" dedi.

Kaynak: Yeniasır