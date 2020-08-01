01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bostancı Sahili'nde atlı polisler devriye gezdi

'ne bağlı atlı polisler, 'nın ikinci gününde 'de devriye gezdi. Vatandaşlar ve çocuklar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Bostancı Sahili'nde atlı polisler devriye gezdi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde devriye gezdi. İstanbullulara maske ve sosyal mesafe uyarıları yapan polislere sahilde vakit geçiren vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"MESAFE VE MASKE" UYARISI

Devriye gezen bir atlı polis, "Bizler halkın güvenliği ve sağlığı için sahil boyu devriye atıyoruz özellikle bayram süresince. Bu şekilde insanlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

"HAKİKATEN GÜVEN TELKİN EDİYORLAR"

Ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan bir vatandaş, "Evde biraz sıcaktan bunaldık malumunuz. Sahilde sosyal mesafeye dikkat edip oturmak istedik. Bu arada atlı polislerimizi gördük. Hakikaten güven telkin ediyorlar. Devamlı gezmeleri insana bir huzur veriyor. Tabi her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de olması güzel bir şey" dedi.

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