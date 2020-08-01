01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Adana'da otomobil minibüsle çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Pozantı ilçesinde, - yolu Şekerpınarı mevkiinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Adana'da otomobil minibüsle çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Polis ekiplerinin yaşanan feci kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi

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