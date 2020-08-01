01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale

’nın gözbebeği 'nin ’nde çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale

Muğla'nın gözbebeği Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale MUĞLA'NIN AKCİĞERİNDEKİ YANGINA ACİL MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de Kelebekler vadisine yakın bir noktada saat 11.40 sıralarında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangının itfaiye ekiplerinin erken ve etkin müdahalesiyle büyümeden durdurulması büyük sevinçle karşılandı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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