"Trafik cezalarına af gelsin" dedi kazada can verdi! Geriye ibret dolu paylaşımı kaldı

CİP SÜRÜCÜ OLAYI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Olayı anlatırken gözleri dolan sürücü Sacit Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Serdar Kurt'un ölümünden sonra ortaya çıkan paylaşımı ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından'Trafik cezaları af gelsin, yapılandırılsın diyen arkadaş arıyoruz, kaç kişiyiz' yazılı paylaşım yapan Serdar Kurt'a bir takipçisinin 'Kurallara uysan o ceza gelmezdi, gelip de af gelsin diyorsan kendini değil herkesi tehlikeye atıyorsun, direkt ehliyetin alınsın' cevabını verdi. Serdar Kurt'un kazanın habercisi niteliğindeki 'Benim hiç ehliyetim olmadı ki zaten neyi alacaklar' cevabı şaşkına çevirdi. Serdar Kurt, bu paylaşımdan saatler sonra ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle kavşakta çarpıştığı cipin altına girerek hayatını kaybetti.