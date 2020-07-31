Sevgiliye ısrarla gönderilen çiçek taciz sayıldı!

Eski sevgiliye gönderilen çiçek, çikolata ve çeşitli hediyeler taciz sebebi olarak sayıldı. N.H., isimli genç kadın R.Ç., isimli genç adam ile sevgiliydi. Çift ayrıldıktan sonra genç adam ayrılığı hazmedemedi ve sevgilisinin peşinden koşmaya devam etti.

ÇİÇEK, ÇİKOLATA, HEDİYE TACİZ

İddiaya göre, sevgilisi ile tekrar barışmak isteyen R.Ç., genç kadının ikametine çiçek, çikolata gibi hediyeler göndermeye başladı. Hediyelerin üzerinde, "Eski günlerin hatırına benimle bir kez daha buluşur musun?" şeklinde yazılar yazıyordu. N.H., eski sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçek ve çikolatalardan bunalınca savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam hediyeleri gönderdiğini, amacının sevgilisiyle son kez konuşmak olduğunu belirtip suçunu kabul etti.

DAVA AÇILDI

Savcılık genç adamın gönderdiği çeşitli hediyelerle tacize maruz kalan genç kadının ihbarı üzerine sevgili hakkında iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Dilek Yaman/SABAH