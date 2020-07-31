31 Temmuz 2020, Cuma
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Bursa’da tutuklanan taciz şüphelisi: Kendime engel olamıyorum

Kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 19 tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Bursa’da tutuklanan taciz şüphelisi: Kendime engel olamıyorum

'da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Bursa’da tutuklanan taciz şüphelisi: Kendime engel olamıyorum BURSA’DA TUTUKLANAN TACİZ ŞÜPHELİSİ: KENDİME ENGEL OLAMIYORUM

Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelinin kadınları takip ettiği ve cinsel tacizden sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir kamera görüntüsünde şüphelinin bir kadını takip ettiği, diğer bir kamera görüntüsünde ise cinsel tacizi gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.

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