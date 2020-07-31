İngiltere'de kısıtlamalar geri dönüyor! Başbakan Boris Johnson açıkladı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde ikinci dalga için endişeli olduğunu söylemişti. "İngiltere'yi güvende tutmak için gerekirse yeniden karantina uygulamasını yapmaktan tereddüt etmeyiz" diyen Hancock, "Avrupa'da ikinci dalganın başlığını görebiliyorsunuzdur. Bu kıyılara ulaşmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullanmıştı.

ZORUNLU OLACAK

Koronavirüs vaka sayılarının artığı ülkede beklenen kararı Başbakan Boris Johnson duyurdu. Johanson, Kuzey İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına geri dönüleceğini açıkladı. Ayrıca 8 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.