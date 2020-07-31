Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu duyuruldu.

SON DEPREMLER

2020.07.31 08:33:18 38.7152 38.0758 5.0 -.- 3.8 4.0 YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.07.31 06:33:50 35.3707 26.7382 6.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 06:32:07 35.1308 24.0590 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 06:20:24 40.0960 28.6493 7.4 -.- 2.4 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2020.07.31 05:50:54 40.7658 27.4413 9.9 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.07.31 05:42:52 35.3627 26.7668 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 05:31:52 38.7873 43.5360 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel

2020.07.31 05:26:19 39.1120 27.8125 10.9 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.31 05:13:33 34.0860 25.2197 8.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 04:09:52 38.9947 43.2338 5.0 -.- 2.0 -.- GORUSLU-ERCIS (VAN) İlksel

2020.07.31 03:03:14 40.1938 26.1272 11.6 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.31 02:47:53 38.8305 27.0293 12.8 -.- 2.1 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.07.31 02:40:50 35.0135 27.1205 6.5 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 02:35:14 35.5430 26.6958 7.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.31 01:44:31 40.7568 28.8390 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.07.31 00:18:38 36.1280 29.7037 29.3 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel