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Son dakika: Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara! Cevizlibağ durağında dikkat çeken yoğunluk

arifesinde durağında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara! Cevizlibağ durağında dikkat çeken yoğunluk

arifesinde kentin birçok noktasında yoğunluk oluştu.

durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara! Cevizlibağ durağında dikkat çeken yoğunluk METROBÜSTE BAYRAM ARİFESİNDE KORKUTAN MANZARA |VİDEO

Tramvaydan inen yolcuların da metrobüsü tercih etmesiyle oluşan yoğunluk korkuttu.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği gözlemlendi.

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