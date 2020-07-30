Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Elazığ'da, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adreste yapılan aramalarda, 667 gram esrar ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 667 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.