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Metrobüste bayram arifesinde korkutan manzara! Cevizlibağ durağında dikkat çeken yoğunluk

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Giriş: 30.07.2020 18:33
Güncelleme:30.07.2020 18:35
Kurban Bayramı arifesinde Cevizlibağ metrobüs durağında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı arifesinde kentin birçok noktasında yoğunluk oluştu.

Cevizlibağ metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

Tramvaydan inen yolcuların da metrobüsü tercih etmesiyle oluşan yoğunluk korkuttu.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği gözlemlendi.

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