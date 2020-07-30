CHP ve Saadet Partisi arasında ittifak devam ediyor

İMAMOĞLU; "MODERN BİR ŞEHRİN GÖBEĞİNDE KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANININ NE İŞİ VAR?" DEDİ AMA…

Ekrem İmamoğlu; Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı hakkında, "Elbette açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun; etrafa pis kokuların ve sineklerin oluşturduğu Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı iki senedir kullanıma açmasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

KESİM ALANI; BAŞAKŞEHİR MİLLET BAHÇESİ, MERKEZ CAMİİ VE MİLLET KIRAATHANESİ'NİN HEMEN YANINDA…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı; Kayaşehir Meydanı'nın karşısında bulunuyor, yanında ise Başakşehir Millet Bahçesi, Merkez Camii ve Millet Kıraathanesi bulunuyor.