Şanlıurfa bayram namazı saati kaçta? Diyanet 2020 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Şanlıurfa bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren “Kurban Bayramı” manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Şanlıurfa bayram namazı saati kaçta? 2020 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Şanlıurfa bayram namazı saati...
Şanlıurfa bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Şanlıurfa bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Şanlıurfa bayram namazı saati kaçta? 2020 Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Şanlıurfa bayram namazı saati...
ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:00'da kılınacak.
VALİ ERİN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında vatandaşlara korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulundu.
Bayramın sevinçle karşılanan, gönüllerin huzurla dolduğu müstesna günler olduğunu belirten Vali Erin, "Yüce dinimiz İslam'ın bir ibadeti olan kurban farzının eda edildiği bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. İçerisinde sonsuz hikmetler bulunan kurban bayramına bizleri yeniden ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyor, bu mübarek günlerde yapacağımız duaların, tüm İslam âlemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle ailelerimizin en önemli şahsiyetleri olan yaşlılarımızı hayattan koparan korona virüs salgınının etkisinde geçireceğimiz bu ikinci bayramda, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmayacağı malumunuzdur. Sosyal ve ekonomik hayatın devamı açısından zaruri olan kontrollü sosyal hayat süreci, toplumun tüm fertlerine her zamankinden daha çok sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun en önemlisi, başta aile fertlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sağlığını tehdit eden bu illetin yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.
BEYAZGÜL KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Beyazgül mesajında, "Kurban, Hz. İbrahim'in teslimiyeti, Hz. İsmail'in sabrıdır. Kurban'ın manasıyla örtüşen "teslimiyet ve sabrı" bir arada yaşadığımız, pandemiyle mücadele ederken sevdiklerimizden ayrı kaldığımız bir dönemin sonunda, kavuştuk Bayrama. Peygamberler şehrimizde bayramlar bir farklı olur. Paylaşmayı, misafir etmeyi, misafir olmayı severiz biz. Ama bu kez farklı, unutmayalım sevdiklerimizi korumak da inancımızın bir parçası. Bu bayram sosyal mesafeye dikkat ederek buluşmalı, hijyen kurallarına riayet ederek paylaşmalıyız. Bu kavuşma son kavuşma olmasın ailemiz ve sevdiklerimizle daha nice bayramlara hep birlikte kavuşmak ümidiyle. Aziz hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar diliyorum" ifadelerin kullandı.