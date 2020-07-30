Samsun bayram namazı saati: 2020 Samsun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Samsun bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren "Kurban Bayramı" manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Samsun bayram namazı saati kaçta? 2020 Samsun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Samsun bayram namazı saati...
Samsun bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Samsun bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Samsun bayram namazı saati kaçta? 2020 Samsun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Samsun bayram namazı saati...
SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Samsun ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:03'te kılınacak.
SAMSUN'DA BAYRAM ÖNCESİ ÇARŞI PAZARDA YOĞUNLUK
Samsun'da Kurban Bayramı öncesi çarşı pazar hareketlendi.
Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren Samsunlular kısıtlamanın olmadığı bu bayram öncesi alışverişe çıktı.
Samsun'da bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerler yine Mecidiye Caddesi oldu. Ayakkabıdan elbiseye, her bütçeye uygun bayram şekerinden baklavasına kadar her türlü alışveriş ihtiyacının karşılanabildiği çarşıda yoğun saatler yaşandı. Bayramlık almak için çarşı pazarın yolunu tutan vatandaş uygun fiyat ararken çarşının en keyifli müşterileri çocuklar oldu. Esnaf ise yoğunluğun geçen seneye göre az olduğunu ancak memnun olduklarını dile getirdi.
SAMSUN İHH'DAN "ÖNCE ÇOCUKLAR BAYRAM ETSİN" ŞENLİĞİ
Samsun'da, Vezirköprü ilçesinin en uzak kırsal mahallesinde Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) gönüllülerince çocuklara bayram sürprizi yapıldı.
Samsun İHH gönüllüleri, Vezirköprü ilçesinin Altınkaya mahallesinde Kurban Bayramı öncesi "Önce Çocuklar Bayram Etsin" sloganıyla bayram şenliği düzenledi.
İlçe merkezine en uzak köy olan Altınkaya köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.
İHH gönüllülerinin getirdikleri zeka oyunlarıyla neşelenen çocuklardan ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen 57'sine ve iki engelli gence bayramlık ayakkabı ve elbise hediye edildi.
Çocuklara şeker, çikolata, balon ve dondurma da verilen şenlikte, onların mutluluğuna büyükler de katıldı.
İHH gönüllüleri, köyde yaşayan yetim ailelerini ve hastaları da ziyaret ederek, bayram öncesinde moral verdi.
Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, yeryüzünde, özellikle bölgelerinde ulaşılmadık kimse kalmaması için gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.
Okudan, "Modern zamanların bizden çaldığı insanlık ve kardeşlik adına ne kadar güzel duygu var ise onları yaşatmaya azmettik. Bunun için de çalışmalarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle büyüterek devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.
Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz ise mahallenin şehirden uzak ve ulaşımın zor olması sebebiyle bu tür etkinliklerin çocuklar açısından önem taşıdığına işaret ederek, tüm gönüllülere ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.