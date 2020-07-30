30 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda "pandemi" sessizliği

Son dakika haberine göre 'nda, Kurban Bayramı arifesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle yoğunluk yaşanmıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda pandemi sessizliği

Arife günleri bayramı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin tercih etmesiyle yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu arife sakin ve sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Az sayıda yolcunun bulunduğu otogarda, yazıhane ve peron önlerinde alışılmış kalabalık ve hareketliliğin bayram öncesi olmadığı kameralara yansıdı.

Koronavirüsün etkisiyle şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullandığı veya hava yolunu tercih ettiği belirtildi.

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