30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sahibinin elinden kaçtı! Giyim mağazasına girdi

Sahibinin elinden kaçtı! Giyim mağazasına girdi

'da sahibinin elinden kaçan boğa girdiği giyim mağazasını birbirine kattı. Boğanın mağaza girdiğini gören vatandaşlar, Mağazada büyük bir panik havası oluştu. İçeride mahsur kalan vatandaşları dışarıya çıkarttık. Korkudan fenalaşanlar oldu" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Sahibinin elinden kaçtı! Giyim mağazasına girdi

Sahibinin kurban bayramında kesmek için aldığı boğa Bursa'da sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Sahibinin uzun süre yakalamak için uğraştığı boğa bir giyim mağazasına girdi.

Sahibinin elinden kaçtı! Giyim mağazasına girdi

Mağazada çalışan ve müşteriler boğanın mağazaya girmesiyle birlikte büyük panik ve korku yaşadı. Mağaza sahipleri boğayı uzun süre dükkandan çıkartmak için uğratsa da başarılı olamadı.

Sahibinin elinden kaçtı! Giyim mağazasına girdi

1 saat mağazanın altını üstüne getiren boğa mağazaya çağrılan belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmesiyle mağazadan çıkartılarak sahibine teslim edildi. Boğanın mağazada dolaştığı esnada çalışan ve müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.

Sahibinin elinden kaçtı! Giyim mağazasına girdi

Boğanın mağaza girdiğini gören vatandaşlar, "Sahibinin elinden kaçan boğa mağazaya girdi. Ortalığı birbirine kattı. Mağazada büyük bir panik havası oluştu. İçeride mahsur kalan vatandaşları dışarıya çıkarttık. Korkudan fenalaşanlar oldu" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA