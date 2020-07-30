Mersin bayram namazı saati: 2020 Mersin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

VALİ SU, DENETLEME NOKTASINDA SÜRÜCÜLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, denetleme noktasını ziyaret ederek sürücülere çeşitli hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamda Vali Ali İhsan Su da beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, Toroslar ilçesindeki denetleme noktasını ziyaret etti. Vali Su, burada açılan stantı ziyaret ederek, hem emniyet mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Denetleme noktasında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Su, vatandaşlara trafik uyarılarının yer aldığı broşür verirken, çocuklara da çikolata, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.