Mersin bayram namazı saati: 2020 Mersin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Mersin bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Mersin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Mersin bayram namazı saati kaçta? 2020 Mersin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Mersin bayram namazı saati...
Mersin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren "Kurban Bayramı" manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Mersin bayram namazı saati kaçta? 2020 Mersin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Mersin bayram namazı saati...
MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Mersin ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:18'de kılınacak.
VALİ SU, DENETLEME NOKTASINDA SÜRÜCÜLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, denetleme noktasını ziyaret ederek sürücülere çeşitli hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamda Vali Ali İhsan Su da beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, Toroslar ilçesindeki denetleme noktasını ziyaret etti. Vali Su, burada açılan stantı ziyaret ederek, hem emniyet mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Denetleme noktasında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Su, vatandaşlara trafik uyarılarının yer aldığı broşür verirken, çocuklara da çikolata, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.