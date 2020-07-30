Muğla bayram namazı saati: 2020 Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Muğla bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Muğla bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Muğla bayram namazı saati kaçta? 2020 Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Muğla bayram namazı saati...
Muğla bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren "Kurban Bayramı" manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Muğla bayram namazı saati kaçta? 2020 Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Muğlabayram namazı saati...
MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Muğla ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:42'de kılınacak.
MARMARİS'E 24 SAATTE 21 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Muğla'dan Marmaris ilçesinde Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında Kurban Bayramı arifesinde trafik denetimleri devam ederken, Çetibeli kontrol noktasından geçen araç sayısı 24 saatte 13 binden 21 bine çıktı.
Kurban Bayramı'nı Marmaris'te ve Datça'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçelere akın etmeye başladı. Tatilciler kontrol esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından Koronavirüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Tatile gelenlerin çoğunluğunun Kayseri, İstanbul, Ankara illerinden olduğu ve genelinin Datça'ya gittiği bir kısmının da turistik Mahallelerde bulunan otellere ulaşım sağladığı öğrenildi.
Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde narkotik köpeği Sakız da özellikle yolcu otobüslerinin içine ve bagaj kısımlarında yapılan aramalarda görev yaptı. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimlerinin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.
BODRUM'A TATİLCİ AKINI
Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı öncesi taticilerin akınına uğradı.
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otelleri doldurmaya başladı. İlçe girişinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında önlem aldı. İlçeye gelen tatilciler, koronavirüs önlemleri konusunda uyarıldı. Torba Kavşağı'nda zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan araç arızaları trafiği olumsuz etkiledi. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi de pandemi nedeniyle ilçedeki önlemleri artırdı. Ege ve Akdeniz kıyılarında en büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülüyor.