Ordu bayram namazı saati: 2020 Ordu'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Vali Sonel, "Bahçelerde, parklarda, çarşıda lütfen Allah rızası için tekrar tekrar söylüyorum, bu hayata alışalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim, temizliğimize dikkat edelim. Tüm vatandaşlarımıza hassaten rica ediyoruz. Düğünlerde gelin ve damada hediyelerimizi gönderelim ama zorunlu olmadıkça düğünlere katılmayalım. Cenazelere de yine zorunlu olmadıkça katılmayalım. Toplu yemeklerde bulunmayalım. Bu süreci birlikte beraberce yürüteceğiz ve Allah nasip ederse hem milletimiz hem devletimiz el birliği ile bu korona virüsü yeneceğiz" dedi.