Manisa bayram namazı saati: 2020 Manisa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Manisa bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Manisa bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Manisa bayram namazı saati kaçta? 2020 Manisa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Manisa bayram namazı saati...
Manisa bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren "Kurban Bayramı" manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Manisa bayram namazı saati kaçta? 2020 Manisa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Manisa bayram namazı saati...
MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Manisa ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:43'te kılınacak.
MANİSA'DA BAYRAMLAŞMA TÖRENLERİ YASAKLANDI
Kurban Bayramında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Valilik Brifing Salonunda toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mesut Eser ve ilgili müdürlerin katıldığı toplantıda, Kurban Bayramında Covid-19 kapsamında alınacak tedbirler görüşülürken toplantıda bayramlaşma törenlerinin yasaklanması kararlaştırıldı.
Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıda, yaşanan Covid-19 vaka artışları ve artışlara karşı alınacak tedbirler görüşülürken, Kurban Bayramı süresince salgının yayılmaması amacıyla alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda Kurban Bayramını pandemi koşullarına uygun bir şekilde geçirmenin önemine değinen Vali Yaşar Karadeniz, "Covid-19 salgını sebebiyle bu Kurban Bayramında toplu bayramlaşma törenleri ile bayram namazı sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmaları yasakladık. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bayram tebriklerini mümkün olduğunca telefon aracılığıyla yapmalarını, özellikle yaşlılarımızın sağlığını korumak amacıyla bayram ziyaretine gidilmemesi, ziyaretlerin zorunlu olması durumunda ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ziyaretlerin kısa tutulmasını tavsiye ediyoruz. Hem Manisalı hemşirelerimizin hem de tüm ülkemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" dedi.