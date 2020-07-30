Mardin bayram namazı saati kaçta? Diyanet 2020 Mardin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Mardin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren “Kurban Bayramı” manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Mardin bayram namazı saati kaçta? 2020 Mardin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Mardin bayram namazı saati...
Mardin bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Mardin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Mardin bayram namazı saati kaçta? 2020 Mardin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Mardin bayram namazı saati...
MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Mardin ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 05:52'de kılınacak.
MARDİN'DE POLİS EKİPLERİ KURBANLIK SATICILARINI SAHTE PARA KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ
Mardin polisi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapan satıcıları, dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler ayrıca, kurban alışverişi dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para kullanımı konusunda broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.
MARDİN'DE VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ, GÜVENLİK GÜÇLERİ DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI
Mardin'de koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı.
Korona virüs salgını sonrasında yeni normalleşme sürecine girilmesi ve sıcak havaların etkisiyle birlikte vatandaşlar parklar ve şehir merkezlerinde kalabalıklar oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı öncesi şehrin belirli noktalarında polis ve bekçiler korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Polisi gören maskesiz vatandaşların kimisi maske takmaya çalıştı kimisi de maskesini çıkarttı. Polis ekiplerince maske kuralına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza kesildi.
Kurban Bayramı öncesi Mardin polisinin denetimlerine devam edeceği kaydedildi.