Mardin bayram namazı saati kaçta? Diyanet 2020 Mardin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Mardin bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Mardin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Mardin bayram namazı saati kaçta? 2020 Mardin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Mardin bayram namazı saati...

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Mardin ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 05:52'de kılınacak.