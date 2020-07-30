İstanbul’da berberin çırağını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı
Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bir berberin çırağını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Taciz edildiği iddia edilen çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Linç edilmek istenen berber güçlükle kurtarıldı.
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AİLE İŞ YERİNİ BASTI
Cadde üzerinde bulunan bir dükkânı işleten berber, iddiaya göre yanında çalışan 14 yaşındaki çırağını taciz etti.
AİLE İŞ YERİNİ BASTI
Çırağın olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Aile, berber dükkânının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Kalabalık, grup, berberi linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİS GÜÇLÜKLE ELLERİNDEN ALDI
Polis ekipleri, kalabalığın elinden berberi güçlükle aldı. Polis arabasına bindirilen berber, emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık uzun süre sonra dağıldı.