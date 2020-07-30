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İstanbul’da berberin çırağını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı

'de dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bir berberin çırağını ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Taciz edildiği iddia edilen çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Linç edilmek istenen güçlükle kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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İstanbul’da berberin çırağını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı

Cadde üzerinde bulunan bir dükkânı işleten , iddiaya göre yanında çalışan 14 yaşındaki çırağını etti.

İstanbul’da berberin çırağını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı İSTANBUL’DA BERBERİN ÇIRAĞINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

AİLE İŞ YERİNİ BASTI

Çırağın olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Aile, berber dükkânının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı.



LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Kalabalık, grup, berberi linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS GÜÇLÜKLE ELLERİNDEN ALDI

Polis ekipleri, kalabalığın elinden berberi güçlükle aldı. Polis arabasına bindirilen berber, emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık uzun süre sonra dağıldı.

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