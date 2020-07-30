İstanbul’da berberin çırağını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı

Cadde üzerinde bulunan bir dükkânı işleten berber, iddiaya göre yanında çalışan 14 yaşındaki çırağını taciz etti.

AİLE İŞ YERİNİ BASTI



Çırağın olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Aile, berber dükkânının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı.