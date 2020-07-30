30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

Son dakika haberi... 'da motosikleti ile yol kenarında duran bir genç, kendisine çarpmak üzere olan buldozere bir otomobilin çarpması ile ölümden döndü. donduran anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir genç, motosikleti ile yol kenarında durduğu sırada büyük bir kaza atlattı.

Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

Kontrolünü kaybeden buldozere karşı yönden gelen otomobil çarptı.

Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

Çarpmanın şiddetiyle buldozerin yönü değişince motosikletli genç son anda kurtuldu.

Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kan donduran anlar! Yol kenarında duran genç...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA