Samsun’da kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti

GÖZALTINA ALINDI

Kocasını bıçaklayan Ö.D. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.