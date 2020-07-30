30 Temmuz 2020, Perşembe
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Samsun’da kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti

Canik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında genç bir kadın, kavga sırasında kocasını bıçakla yaraladı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Samsun’da kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti

Edinilen bilgiye göre, Ö.D. adli kadın aralarında çıkan kavga sırasında kocası F.D.'yi bıçakla yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kolundan ve yüzünden yaralanan F.D., Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

F.D.'nin kendisini bıçaklayan karısından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocasını bıçaklayan Ö.D. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Irmak teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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