Samsun’da kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti
Canik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında genç bir kadın, kavga sırasında kocasını bıçakla yaraladı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Ö.D. adli kadın aralarında çıkan kavga sırasında kocası F.D.'yi bıçakla yaraladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kolundan ve yüzünden yaralanan F.D., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
F.D.'nin kendisini bıçaklayan karısından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Kocasını bıçaklayan Ö.D. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.