30 Temmuz 2020, Perşembe
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu

'de, 3 bin 197 cinsel içerikli ilaç ile 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi. İş yerine yapılan operasyonda 3 bin 197 cinsel içerikli ilaç ile 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir aktarda kaçak ürünler satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine yapılan operasyonda 3 bin 197 cinsel içerikli ilaç ile 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi.

İş yeri sahibi H.K. hakkında yasal işlem yapıldı.

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