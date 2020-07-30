Trabzon bayram namazı saati kaçta? Diyanet 2020 Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Trabzon bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren “Kurban Bayramı” manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Trabzon bayram namazı saati kaçta? 2020 Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Trabzon bayram namazı saati...
Trabzon bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Trabzon bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Trabzon bayram namazı saati kaçta? 2020 Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Trabzon bayram namazı saati...
TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Trabzon ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 05:50'de kılınacak.
BİR TON 100 KİLOGRAMLIK 'PEMBE' İSİMLİ BOĞA ALICISINI BEKLİYOR
Trabzon'da Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satışa sunular bir ton 100 kilogram ağırlığında "Pembe" isimli boğa 21 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.
Pazarın en ağır ve en pahalı boğası olan Pembe'yi almak isteyenler fiyatını öğrendikten sonra almaktan vazgeçerken, boğa sahibi Mustafa Akyasan, Pembe'yi satın alacak işadamlarını beklediklerini söyledi.
Akyasan, "Sürmene Oylum Mahallesi'nden geliyorum. Kurban pazarının en kilolu hayvanı. 1 ton 100 kilogram ağırlığında, ismi 'pembe'. Pembe, kurbanlık için kendisini alacak işadamını bekliyor. Fiyatı 21 bin TL. Pazarda bundan daha pahalısı yok. Bakan geçiyor. Korona dan dolayı da fazla bakan yok. Pembe epey maliyeti olan bir hayvan. Alıcısını bekliyoruz. Fiyatını öğrenenler 'Biz bunu kesemeyiz buna bütçemiz yetmez' diyorlar. Eğer burada satamazsak maliyetinin altında kasaba gidecek. Kasaplar çok düşük maliyetine kesiyorlar. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.
Elindeki hayvanları hemen hemen bitirdiğini belirten kurban satıcısı Şahin Durmuş ise bu sene fiyatların geçen seneye göre farklı olduğunu belirterek "Bayburt'tan geldim. Satışlarımız iyi. Elimizdeki malları hemen hemen bitirdik. Bu sene hayvan yemi daha pahalı olduğu için fiyatlar önceki yıla göre biraz daha farklıydı. Getirdiklerimi sattım, Allah'a şükür hepsini bitirdik" dedi.
Sürmene'den gelen Yaşar Akyasan da işlerin fena olmadığını belirterek, "İşler fena değil, iyi sayılır. Koyunun fiyatı bin TL'den 2 bin 500 TL'ye kadar malına göre değişiyor. Yaklaşık 120-130 kadar hayvan getirdim. Genellikle büyükbaş mallar daha çok satılıyor. İnşallah hepsini satarız. Umudumuzu kesmedik, bekliyoruz" diye konuştu.