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Türkiye'nin "En uzun demir yolu tüneli"nde çalışmalarda sona gelindi! 80 dakikadan 15 dakikaya düşüyor

Güneydoğu'yu 'ne bağlayacak Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında yer alan ve "en uzun demir yolu tüneli" olarak nitelendirilen çift tüplü tünelin bir tüpünde delme işlemi tamamlandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş çalışmalardaki son durumu aktardı. Proje tamamlandığında yaklaşık 60 km/s olan işletme hızını 160 km/s'ye çıkacak projeyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya inecek.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Türkiye'nin En uzun demir yolu tünelinde çalışmalarda sona gelindi! 80 dakikadan 15 dakikaya düşüyor

İki il arası 80 dakikadan 15 dakikaya iniyor! Türkiye'nin en uzun demir yolu projesi... İKİ İL ARASI 80 DAKİKADAN 15 DAKİKAYA İNİYOR! TÜRKİYE'NİN EN UZUN DEMİR YOLU PROJESİ...

Güneydoğu'yu 'ne bağlayacak Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünde delme işlemleri tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı kapsamında yürütülen çalışmalar görüntülendi.

Projenin bir bölümü olan Bahçe-Nurdağı Demiryolu Tünel Projesi'nde yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünün inşaatında delme işlemleri tamamlandı, diğer tüpte ise devam ediyor.

Çift tüplü tünelin hizmete girmesinin ardından Bahçe-Nurdağı'ndaki mevcut hat uzunluğu 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek.

Proje, 16 köprü, 84 menfez ve 7 alt/üst geçit yapılarını kapsıyor.

Yaklaşık 60 km/s olan işletme hızını 160 km/s'ye çıkacak projeyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya inecek.

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