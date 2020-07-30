15 yıllık eşini “Barışalım” diye götürdü başından vurdu

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor" diye konuştu. Abla Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı 3 gün boyunca 'çocuklar için barışalım' dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki "Gelin cesedinizi alın". Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok" diye konuştu.