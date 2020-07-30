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Otogarda yakalandı! Tam 115 tüp...

Son dakika haberi... 'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp zehri ele geçirildi. Kobra zehrinin ayrıştırılması, tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Otogarda yakalandı! Tam 115 tüp...

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.

Otogarda yakalandı! Tam 115 tüp...

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Otogarda yakalandı! Tam 115 tüp...

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

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