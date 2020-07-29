Son dakika: Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kurban satışı yapılan yerleri gezerek, satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı. Broşür dağıtan ekipler, kurbanlık hayvan satan satıcılara sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi. Ekipler, Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince konuyla ilgili çalışmalara devam edecek.